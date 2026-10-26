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Города будут готовить к круговой обороне: Зеленский ввел в действие решение СНБО

20:38 26.10.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по строительству инженерных заграждений и круговой обороны украинских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №1067/2026.

Своим указом глава государства ввел в действие решение СНБО от 25 сентября "О мерах строительства полосы инженерных заграждений для обеспечения должного уровня обороны городов и механизмов их реализации (круговая оборона городов)".

Согласно документу, принятые меры предусматривают строительство системы инженерных заграждений, необходимых для организации защиты населенных пунктов.

Приложение к президентскому указу имеет гриф "Для служебного пользования". Учитывая это, в открытой части документа не уточняются конкретные города, перечень запланированных инженерных сооружений, механизмы их возведения и четкие сроки выполнения работ.

Контроль за исполнением решения возложен непосредственно на секретаря СНБО. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, сегодня Зеленский подписал указы о продолжении мобилизации и военного положения. Соответствующие режимы будут действовать как минимум до 29 января 2027 года.

Отметим, президент заявил о необходимости сохранить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных для обеспечения безопасности страны. В то же время, он уточнил, что этот показатель может измениться в случае вступления Украины в НАТО.

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