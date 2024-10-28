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Міст у Бердянську підірвали партизани разом з ГУР, - джерело

Ілюстративне фото (misto.zp.ua)
Автор: Юлія Акимова, Олександр Білоус

Залізничний міст у тимчасово окупованому Бердянську підірвали завдяки спецоперації місцевого руху опору та ГУР Міноборони України Цей міст російські окупанти використовували для перевезення військових вантажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.

Про кілька потужних вибухів місцеві мешканці повідомляли у соцмережах ввечері 27 жовтня.

"Внаслідок успішних диверсійних дій був підірваний залізничний віадук (міст), розташований між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту",  повідомило джерело.

За його даними, знищення мосту повністю паралізувало залізничне сполучення з Бердянськом і як наслідок неможливість довезення паливно-мастильних матеріалів, зброї та боєприпасів для окупаційних сил у тимчасово окупованому українському місті.

"І хоча місцеві окупаційні ресурси та пропагандисти стверджують, що  "все мосты стоят целые", жодних фото нібито цілого мосту вони не демонструють", - додало джерело.

Партизани у Бердянську

Нагадаємо, російські війська захопили Бердянськ у лютому 2022 року. З того часу у місті активно діє партизанський рух опору російським загарбникам.

Тільки за останній місяць повідомлялося про такі акції.

Зокрема, на початку жовтня у Бердянську ліквідували суддю-зрадника Віталія Ломейка, який перебував у підірваному автомобілі.

У середині жовтня у центрі Луганська підірвали автомобіль, в якому знаходився російський майор. Окупанта було ліквідовано.

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