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Мост в Бердянске подорвали партизаны вместе с ГУР, - источник

Иллюстративное фото (misto.zp.ua)
Автор: Юлия Акимова, Александр Белоус

Железнодорожный мост во временно оккупированном Бердянске подорвали благодаря спецоперации местного сопротивления и ГУР Минобороны Украины. Этот мост российские оккупанты использовали для перевозки военных грузов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

О нескольких мощных взрывах местные жители сообщали в соцсетях вечером 27 октября.

"В результате успешных диверсионных действий был взорван железнодорожный виадук (мост), расположенный между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту", - сообщил источник.

По его данным, уничтожение моста полностью парализовало железнодорожное сообщение с Бердянском и как следствие невозможность довоза горюче-смазочных материалов, оружия и боеприпасов для оккупационных сил во временно оккупированном украинском городе.

"И хотя местные оккупационные ресурсы и пропагандисты утверждают, что "все мосты стоят целые", никаких фото вроде бы целого моста они не демонстрируют", - добавил источник.

Партизаны в Бердянске

Напомним, российские войска захватили Бердянск в феврале 2022 года. С тех пор в городе активно действует партизанское движение сопротивления российским захватчикам.

Только за последний месяц сообщалось о таких акциях.

В частности, в начале октября в Бердянске ликвидировали судью-изменника Виталия Ломейко, который находился в подорванном автомобиле.

В середине октября в центре Луганска взорвали автомобиль, в котором находился российский майор. Оккупант был ликвидирован.

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