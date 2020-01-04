Миссию ОБСЕ не допустили к месту хранения вооружения боевиков на Донбассе

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

В украинской стороне СЦКК считают, что такими действиями боевики могут скрывать передвижение и подготовку войск

Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ не допустили к месту постоянного хранения вооружения боевиками на неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Также миссии ОБСЕ отказали в проезде на оккупированную территорию Донбасса через блокпосты возле населенных пунктов Заиченко, Шевченко, Мичурино, Новая Марьевка.

В украинской стороне общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения считают, что такие действия могут иметь цель скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и передвижения или подготовку войск.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на не допустимости действий по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата миссии", - говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.

Напомним, ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ боевики запретили пребывать в пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией.

Также сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 1 января на оккупированном Донбассе неотведенную реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Также в местах хранения вооружения боевиков также не хватает 13 танков.