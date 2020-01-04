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Місію ОБСЄ не допустили до місця зберігання озброєння бойовиків на Донбасі

Новини » Суспільство     04.01.2020 - 14:43
Місію ОБСЄ не допустили до місця зберігання озброєння бойовиків на Донбасі
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

В українській стороні СЦКК вважають, що такими діями бойовики можуть приховувати пересування та підготовку військ

Спеціальну моніторингову місію (СММ) ОБСЄ не допустили до місця постійного зберігання озброєння бойовиками на непідконтрольної Україні території Донецької області. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Також місії ОБСЄ відмовили у проїзді на окуповану територію Донбасу через блокпости біля населених пунктів Заїченко, Шевченка, Мічуріне, Нова Мар'ївка.

В українській стороні спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування вважають, що такі дії можуть мати на меті приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації і пересування або підготовку військ.

"Українська сторона спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін звертає увагу представників збройних формувань РФ на не допустимість дій щодо перешкоджання виконання представниками СММ мандата місії ОБСЄ", - йдеться в заяві української сторони СЦКК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СММ ОБСЄ бойовики заборонили перебувати в пунктах пропуску на кордоні з Російською Федерацією.

Також повідомлялося, що спостерігачі ОБСЄ зафіксували 1 січня на окупованому Донбасі неотведенную реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". Також у місцях зберігання озброєння бойовиків також не вистачає 13 танків.

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