Миссия ОДКБ в Казахстане: "миротворцы" имеют право применять оружие

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась рассказал, могут ли "миротворцы" применять оружие в Казахстане. По его словам, военные имеют такое право в случае нападения "вооруженных банд".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".

"Да, в этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих коллективных миротворческих сил есть", - ответил генсек ОДКБ на вопрос, будут ли "миротворцы" стрелять при защите объектов в Казахстане.