Миссия ОДКБ в Казахстане: "миротворцы" имеют право применять оружие
Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась рассказал, могут ли "миротворцы" применять оружие в Казахстане. По его словам, военные имеют такое право в случае нападения "вооруженных банд".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".
"Да, в этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих коллективных миротворческих сил есть", - ответил генсек ОДКБ на вопрос, будут ли "миротворцы" стрелять при защите объектов в Казахстане.
Напомним, вчера президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев попросил ОДКБ помочь в подавлении протестов. А сегодня вечером в Казахстан прибыли первые подразделения войск РФ.
Также в ближайшее время в Казахстан прибудут военные из Беларуси, Армении и Таджикистана. Перебрасывание войск в Казахстан планируется завершить уже 7 января.
Отметим, США сомневаются в законности запроса Казахстана к ОДКБ.