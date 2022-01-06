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Миссия ОДКБ в Казахстане: "миротворцы" имеют право применять оружие

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Четверг 06 января 2022 21:55
Миссия ОДКБ в Казахстане: "миротворцы" имеют право применять оружие Фото: военные ОДКБ имеют право стрелять в Казахстане (t.me ressentiment channel)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась рассказал, могут ли "миротворцы" применять оружие в Казахстане. По его словам, военные имеют такое право в случае нападения "вооруженных банд".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".

"Да, в этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих коллективных миротворческих сил есть", - ответил генсек ОДКБ на вопрос, будут ли "миротворцы" стрелять при защите объектов в Казахстане.

Напомним, вчера президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев попросил ОДКБ помочь в подавлении протестов. А сегодня вечером в Казахстан прибыли первые подразделения войск РФ.

Также в ближайшее время в Казахстан прибудут военные из Беларуси, Армении и Таджикистана. Перебрасывание войск в Казахстан планируется завершить уже 7 января.

Отметим, США сомневаются в законности запроса Казахстана к ОДКБ.

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