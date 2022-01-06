Місія ОДКБ в Казахстані: "миротворці" мають право застосовувати зброю

Генеральний секретар Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) Станіслав Зась розповів, чи можуть "миротворці" застосовувати зброю в Казахстані. За його словами, військові мають таке право у разі нападу "збройних банд".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "РИА Новости".

"Так, в цьому випадку буде застосовуватися зброя. Такі права у військовослужбовців колективних миротворчих сил є", - відповів генсек ОДКБ на питання, чи будуть"миротворці" стріляти при захисті об'єктів в Казахстані.