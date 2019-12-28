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Місія ОБСЄ заявила про нові факти обмеження мандата в ОРДЛО

Новини » Надзвичайні події     28.12.2019 - 09:41
Місія ОБСЄ заявила про нові факти обмеження мандата в ОРДЛО
Фото: місія ОБСЄ (facebook.com/oscesmm)

Бойовики перешкоджають вільному пересуванню місії ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє про чергові факти обмеження мандата на окупованому Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що в звіті від 27 грудня 2019 місія ОБСЄ повідомила про 8 випадків відмови патрулю в доступі до окупованих територій у період з 24 по 26 грудня. Зокрема, спостерігачів не допустили до Новоазовська, Заіченко, Безіменного і Верхнєшироківське на півдні Донецької області.

Крім того, бойовики забороняли проїзд поблизу населених пунктів Корсунь і Приморське, а у пункті пропуску на кордоні на залізничній станції "Червона Могила" патрулі "запропонували" покинути вказаний район.

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін звертає увагу на неприпустимість дій щодо перешкоджання виконання представниками СММ ОБСЄ мандата місії.

Місія ОБСЄ заявила про нові факти обмеження мандата в ОРДЛО

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що повне перемир'я на Донбасі очікується з 1 січня.

ОРДО підтвердили дату обміну полоненими і назвали формулу
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