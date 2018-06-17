Місія ОБСЄ зафіксувала наслідки обстрілів у житлових районах на Донбасі

Представники місії зафіксували снаряди та дірки від куль

Місія ОБСЄ зафіксувала пошкодження в результаті обстрілів і стрільби зі стрілецької зброї в житлових районах н.п. Пікузи, Докучаєвськ, Голубовське і Голубівка, а також біля Богданівки. Про це йдеться у звіті місії, який опублікований на сайті відомства.

Так, згідно зі звітом місії, у Пікузах, непідконтрольних українській стороні, зафіксували воронку, яка виникла в результаті розриву снаряда СПГ-9, 73 мм, випущеного із західного-південно-західного напрямку.

Пошкодження від такого ж снаряда були помічені у стіні покинутої будівлі сільради Пікуз, а покрівля будівлі була зруйнована в результаті попадання мінометної міни 82 мм.

"У Докучаєвську в квартирі п'ятиповерхового житлового будинку зафіксували дірки від куль у вікні, що виходить на захід. За оцінкою місії, вони виникли в результаті попадання боєприпасів (7,62 мм), випущених з озброєння невстановленого типу з західного напрямку", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що у н.п. Голубівка, непідконтрольному українській стороні, дах і стіна житлового одноповерхового будинку на вул. Севастопольській були зруйновані внаслідок попадання артснаряду невстановленого типу, випущеного з західного напрямку.

Також місія ОБСЄ зафіксувала воронки у полі на південь від автодороги, яка веде від н.п.Новогнатівка до н.п.Богданівка, а також на північний захід від блокпоста ЗСУ, розташованого на західному в'їзді до Богданівки.

Нагадаємо, представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт раніше заявляла, що російські бойовики використовували стрілецьку зброю, щоб залякати працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.