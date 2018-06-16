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Інтерв'ю

Держдеп США заявив про залякування місії ОБСЄ бойовиками РФ на Донбасі

НовиниПолітика    16.06.2018 - 23:58
Фото: Хізер Нойерт (flickr.com/statephotos)
Фото: Хізер Нойерт (flickr.com/statephotos)

У Держдепі назвали поведінку Росії негідною

Російські бойовики використовували стрілецьку зброю, щоб залякати працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Про це заявила представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт в Twitter.

Нойерт повiдомила, що Росія повинна припинити "ц. прикрe поведінкe", перш ніж більша кількість членів СММ будуть убиті і покинуть Україну.

"Я бачу, що підлеглі Росії використовували стрілецьку зброю, щоб залякати неозброєних співробітників Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ у східній частині України. СММ ОБСЄ ризикують своїм життям, щоб захистити цивільних осіб", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Держдепартамент Сполучених Штатів рекомендує американцям утриматися від поїздок в окупований Росією Крим, а також в Чечню і на Ельбрус.

"Не вирушайте: на Північний Кавказ, зокрема в Чечню і на Ельбрус, через громадянськI заворушення і тероризм; в Крим - через іноземну окупацію і зловживання окупаційної влади", - заявили в Держдепі.

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Теги публікації: Госдеп, Сполучені Штати Америки, Російська Федерація, Донбас, ОБСЄ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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