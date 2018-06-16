Держдеп США заявив про залякування місії ОБСЄ бойовиками РФ на Донбасі

У Держдепі назвали поведінку Росії негідною

Російські бойовики використовували стрілецьку зброю, щоб залякати працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Про це заявила представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт в Twitter.

Нойерт повiдомила, що Росія повинна припинити "ц. прикрe поведінкe", перш ніж більша кількість членів СММ будуть убиті і покинуть Україну.

"Я бачу, що підлеглі Росії використовували стрілецьку зброю, щоб залякати неозброєних співробітників Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ у східній частині України. СММ ОБСЄ ризикують своїм життям, щоб захистити цивільних осіб", - йдеться в заяві.

i'm seeing reports Russia-subordinated personnel fired a weapon to intimidate unarmed @OSCE_SMM monitors in eastern #Ukraine. @OSCE_SMM risk their lives to protect civilians. #Russia should stop this deplorable behavior before more SMM personnel are killed & get out of Ukraine. https://t.co/mwLiHvPPXt — Heather Nauert (@statedeptspox) June 16, 2018

Нагадаємо, Держдепартамент Сполучених Штатів рекомендує американцям утриматися від поїздок в окупований Росією Крим, а також в Чечню і на Ельбрус.

"Не вирушайте: на Північний Кавказ, зокрема в Чечню і на Ельбрус, через громадянськI заворушення і тероризм; в Крим - через іноземну окупацію і зловживання окупаційної влади", - заявили в Держдепі.