Миссия ОБСЕ зафиксировала почти 400 нарушений режима "тишины" в Донецкой области
В Донецкой области СММ ОБСЕ зафиксировала 394 нарушения режима прекращения огня за отчетный период. Среди нарушений - 119 взрывов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на текст отчета.
За минувшие сутки в этой области зафиксировано 10 нарушений.
В Луганской области миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 138 нарушений.
Миссия зафиксировала многочисленные нарушения режима прекращения огня, в том числе несколько взрывов, на участке разведения в районе Петровского и вблизи него.
В миссии отмечают, что свободу передвижения СММ и дальше ограничивали, в частности на четырех блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области.
Кроме того, БПЛА миссии снова подвергались воздействию помех сигнала GPS.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики нанесли артиллерийский удар по украинским позициям в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате четыре бойца получили ранения, еще трое - боевые травмы.
Как пишут сепаратистские СМИ, боевые действия активизировались под оккупированном Донецком и на Мариупольском направлении.