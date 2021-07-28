Миссия ОБСЕ зафиксировала почти 400 нарушений режима "тишины" в Донецкой области

В Донецкой области СММ ОБСЕ зафиксировала 394 нарушения режима прекращения огня за отчетный период. Среди нарушений - 119 взрывов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на текст отчета .

За минувшие сутки в этой области зафиксировано 10 нарушений.

В Луганской области миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 138 нарушений.

Миссия зафиксировала многочисленные нарушения режима прекращения огня, в том числе несколько взрывов, на участке разведения в районе Петровского и вблизи него.

В миссии отмечают, что свободу передвижения СММ и дальше ограничивали, в частности на четырех блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области.

Кроме того, БПЛА миссии снова подвергались воздействию помех сигнала GPS.