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Місія ОБСЄ зафіксувала майже 400 порушень режиму "тиші" в Донецькій області

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Донбас, Середа 28 липня 2021 07:22
Місія ОБСЄ зафіксувала майже 400 порушень режиму "тиші" в Донецькій області Фото: представник Місії ОБСЄ на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: Артур Родивилов

У Донецькій області СММ ОБСЄ зафіксувала 394 порушення режиму припинення вогню за звітний період. Серед порушень-119 вибухів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на текст звіту.

За минулу добу в цій області зафіксовано 10 порушень.

У Луганській області місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 138 порушень.

Місія зафіксувала численні порушення режиму припинення вогню, в тому числі кілька вибухів, на ділянці розведення в районі Петровського і поблизу нього.

У місії зазначають, що свободу пересування СММ і далі обмежували, зокрема на чотирьох блокпостах збройних формувань на півдні Донецької області.

Крім того, БПЛА місії знову піддавалися впливу перешкод сигналу GPS.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики завдали артилерійського удару по українських позиціях в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті чотири бійці отримали поранення, ще троє - бойові травми.

Як пишуть сепаратистські ЗМІ, бойові дії активізувалися під окупованим Донецьком і на Маріупольському напрямку.

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