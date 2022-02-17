Миссия ОБСЕ зафиксировала более 100 единиц военной техники оккупантов на Донбассе

Оккупанты разместили за пределами выделенных мест хранения вооружения танки, пушки и гаубицы. Миссия ОБСЕ зафиксировала около 100 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ.

Миссия зафиксировала вооружение, расположенное за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей:

Напомним, накануне в ОБСЕ подтвердили, что некоторые страны отзывают своих представителей из СММ в Украине. По данным СМИ, речь шла о гражданах США и Великобритании.

Украина созвала заседание ОБСЕ после того, как Россия, согласно Венскому документу, не ответила на запрос относительно военного присутствия на украинской границе.

Отметим, 11 февраля Украина задействовала механизм ОБСЕ, чтобы получить от России объяснение ее военного присутствия вблизи украинских границ.