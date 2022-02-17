Місія ОБСЄ зафіксувала понад 100 одиниць військової техніки окупантів на Донбасі

Окупанти розмістили за межами виділених місць зберігання озброєння танки, гармати і гаубиці. Місія ОБСЄ зафіксувала близько 100 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт місії ОБСЄ.

Місія зафіксувала озброєння, розташоване за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання в непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей:

Нагадаємо, напередодні в ОБСЄ підтвердили, що деякі країни відкликають своїх представників з СММ в Україні. За даними ЗМІ, мова йшла про громадян США і Великобританії.

Україна скликала засідання ОБСЄ після того, як Росія, згідно з Віденським документом, не відповіла на запит щодо військової присутності на українському кордоні.

Зазначимо, 11 лютого Україна залучила механізм ОБСЄ, щоб отримати від Росії пояснення її військової присутності поблизу українських кордонів.