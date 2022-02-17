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Миссия ОБСЕ зафиксировала более 100 единиц военной техники оккупантов на Донбассе

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Донбасс, Четверг 17 февраля 2022 06:48
Миссия ОБСЕ зафиксировала более 100 единиц военной техники оккупантов на Донбассе Фото: ОБСЕ обнаружила танки и пушки боевиков на Донбассе (facebook.com/oscesmm)
Автор: Артур Родивилов

Оккупанты разместили за пределами выделенных мест хранения вооружения танки, пушки и гаубицы. Миссия ОБСЕ зафиксировала около 100 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ.

Миссия зафиксировала вооружение, расположенное за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей:

  • 82 танка;
  • 38 артиллерийских пушек;
  • 10 самоходных гаубиц.

На 5 полигонах поблизости населенных пунктов:

  • Покровка (36 км к востоку от Донецка);
  • Круглик (31 км юго-западнее Луганска);
  • Мирное (28 км к юго-западу от Луганска);
  • Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска);
  • Миусинск (62 км юго-западнее Луганска).

Напомним, накануне в ОБСЕ подтвердили, что некоторые страны отзывают своих представителей из СММ в Украине. По данным СМИ, речь шла о гражданах США и Великобритании.

Украина созвала заседание ОБСЕ после того, как Россия, согласно Венскому документу, не ответила на запрос относительно военного присутствия на украинской границе.

Отметим, 11 февраля Украина задействовала механизм ОБСЕ, чтобы получить от России объяснение ее военного присутствия вблизи украинских границ.

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