Місія ОБСЄ зафіксувала понад 100 одиниць військової техніки окупантів на Донбасі
Окупанти розмістили за межами виділених місць зберігання озброєння танки, гармати і гаубиці. Місія ОБСЄ зафіксувала близько 100 одиниць військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт місії ОБСЄ.
Місія зафіксувала озброєння, розташоване за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання в непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей:
- 82 танки;
- 38 артилерійських гармат;
- 10 самохідних гаубиць.
На 5 полігонах поблизу населених пунктів:
- Покровка (36 км на схід від Донецька);
- Круглик (31 км на південний захід від Луганська);
- Мирне (28 км на північний захід від Луганська);
- Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська);
- Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська).
Нагадаємо, напередодні в ОБСЄ підтвердили, що деякі країни відкликають своїх представників з СММ в Україні. За даними ЗМІ, мова йшла про громадян США і Великобританії.
Україна скликала засідання ОБСЄ після того, як Росія, згідно з Віденським документом, не відповіла на запит щодо військової присутності на українському кордоні.
Зазначимо, 11 лютого Україна залучила механізм ОБСЄ, щоб отримати від Росії пояснення її військової присутності поблизу українських кордонів.