У місії ОБСЄ вважають "важким ударом" обвинувачення у витоці інформації

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ проведе внутрішнє розслідування через підозру про витік інформації. Про це заявила представниця місії Ірино Коробко в інтерв'ю AFP, повідомляє DW.

Так, Коробко повідомила, що місія ОБСЄ розпочинає розслідування через підозру в шпигунстві. Крім того, представниця місії вважає "важким ударом" обвинувачення у витоці інформації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у місії ОБСЄ занепокоєні через можливий витік внутрішньої інформації.

Так, у розпорядженні німецьких журналістів опинилися внутрішні документи місії, які міг "злити" спецслужбам Російської Федерації один із членів моніторингової місії.

У згаданих документах, зокрема, інформація про події на окупованому Донбасі, а також інформація про комунікацію заступника голови місії Олександера Хуга та міні-досьє на членів СММ.