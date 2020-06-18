Боевики на Донбассе с начала года почти 500 раз препятствовали ОБСЕ

Фото: представитель ОБСЕ на Донбассе (facebook.com/oscesmm)

Представителей ОБСЕ боевики готовы пропускать с прохождением двухнедельного карантина

Боевики на Донбассе продолжают систематически препятствовать деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. С начала года было зафиксировано более 485 таких случаев.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Как отметили в штабе, причиной отказа в пропуске представителей ОБСЕ оккупанты называют распространение коронавируса или ссылаются на необоснованные приказы их командирова.

"До недавнего времени, оккупанты еще блокировали пропуск представителей ОБСЕ. Но в течение месяца им позволяют пересекать линии разграничения, но есть определенные ограничения. Это 14-дневная обсервация, которая будет блокировать работу мониторинговой миссии, поэтому они (представители ОБСЕ - ред.) не хотят пересекать линию разграничения", - сообщили пограничники ООС.

При этом отмечается, что украинская сторона пропускает представителей ОБСЕ и Миссии Красного Креста беспрепятственно и без каких-либо ограничений.

Ранее РБК-Украина писало, что на прошлой неделе боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ вблизи Донецка.

Также сообщалось, что представители ОБСЕ зафиксировали, что на территорию Донбасса были переброшены более 70 военных грузовиков из России.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко