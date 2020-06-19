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Місія ОБСЄ на Донбасі вперше виявила майже 900 протитанкових мін в полях

Новини » Суспільство     19.06.2020 - 14:54
Місія ОБСЄ на Донбасі вперше виявила майже 900 протитанкових мін в полях
Фото: мінне поле (facebook.com/SLAVA.MAVRICHEV)

З 1 по 14 червня на Донбасі зменшилася кількість обстрілу на 30%

Моніторингова місія ОБСЄ в період з 1 по 14 червня на окупованій території Донбасі вперше зафіксувала понад 870 протитанкових мін в полях. Більшість з них знаходяться поблизу населених пунктів.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Повідомляється, що близько 300 мін розташовані біля житлових будинків у Водяному. Ще приблизно 440 мін, 10 з яких поблизу житлових будинків, у полях біля Широкої Балки.

Також в ОБСЄ за звітний період констатували зниження на 30% порушень режиму припинення вогню.

"Близько 6 850 порушень, включаючи близько 2 750 вибухів, у порівнянні з приблизно 9 850 порушеннями і орієнтовно 2 650 вибухами відповідно за попередній двотижневий звітний період", - повідомили спостерігачі.

Крім цього Місія підтвердила повідомлення про три жертви серед цивільного населення, які отримали поранення.

"Загальна кількість жертв з початку 2020 року складає 51 чоловік: 6 загиблих і 45 поранених", - йдеться у звіті.

Ще спостерігачі відзначили, що 44 рази СММ обмежували свободу пересування. При цьому всі рази виключно на непідконтрольної українському уряду території Донбасу.

Нагадаємо, сьогодні, 19 червня, поблизу Новотошковского на міні підірвалися двоє українських військових.

Раніше РБК-Україна писало, що з початку року бойовики близько 500 раз перешкоджали діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ОБСЄДонбасмина
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