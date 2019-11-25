Місія МВФ повідомила про прогрес за підсумками візиту в Київ

Фото: колаж (РБК-Україна)

Обговорення програми продовжиться в найближчі тижні

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) під час візиту в Київ з 14 по 22 листопада 2019 року домоглася значного прогресу в обговоренні нової програми з Україною. Про це йдеться в заявіглави місії Рона ван Рудена за підсумками візиту.

Як зазначив керівник місії, співробітники МВФ провели конструктивні і продуктивні дискусії з українською владою і дали їм високу оцінку за значний прогрес, досягнутий за останні кілька місяців у просуванні реформ і продовженні розумної економічної політики.

"Місія домоглася значного подальшого прогресу в обговоренні політики та реформ, які можуть лежати в основі нової програми, яку підтримує МВФ, включаючи грошово-кредитну, фіскальну та фінансову політику, а також реформ, спрямованих на поліпшення ділового середовища, зміцнення верховенства закону і прискорення економічного зростання", - додав Рон ван Руден

У заяві також говориться, що переговори продовжаться в найближчі тижні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна досить близько наблизилася до досягнення домовленостей на робочому рівні про нову програму з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Він очікує прогресу вже в цьому році.

Раніше директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен заявив, що під час візиту в Україну місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) обговорить з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування.