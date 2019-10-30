Украина и МВФ продолжают подготовку меморандума, - Маркарова

Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Миссия МВФ в ближайшие недели приедет в Украину

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) продолжают подготовку меморандума для новой трехлетней программы финансирования. Об этом в интервью изданию "Новое время" заявила министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, на сегодня продолжается сотрудничество с МВФ в части новой программы. Ожидается, что в ближайшие недели миссия МВФ приедет в Украину.

"А пока работаем над текстом меморандума, над непосредственно реформами. Понятно, что программа, которую мы планируем, это уже и Международный валютный фонд подтверждал, она будет долгосрочной, на три года, поэтому, соответственно, все эти вопросы нужно проработать, подписать. Как только миссия будет здесь, я думаю, что тогда мы уже сможем больше информации дать", - добавила Маркарова.

Напомним, ранее сообщалось, что условиями МВФ для Украины по новой программе является принятие бюджета на следующий год, продолжение борьбы с коррупцией, а также более глубокие структурные реформы в ключевых секторах.

Отметим, МВФ ухудшил прогноз численности населения Украины до 2024 года. В фонде полагают, что за пять лет население Украины сократится еще на 1 млн человек.