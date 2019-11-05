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Місія МВФ поки не підтвердила дату прибуття до України

Новини » Фінанси     05.11.2019 - 13:06
Місія МВФ поки не підтвердила дату прибуття до України
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Маркарова зазначила, що Мінфін з місією МВФ постійно працює над бюджетом

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) поки не підтвердила дати, коли прибуде до України. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова у ході презентації держбюджету на 2020 рік, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на питання РБК-Україна, яким чином уряд планує обслуговувати державний борг в разі неотримання траншу від МВФ, Маркарова пояснила, що макроекономічний сценарій бюджету враховує знаходження України у програмі МВФ в наступному році.

"Транши від МВФ раніше завжди йшли в резерви НБУ. Транші МВФ нам потрібні - вони поповнюють резерви. А для нас знаходження у програмі відкриває можливості для фінансування інших міжнародних інституцій: Світовий банк, макрофін Європейського союзу, а також інші двосторонні фінансування. Це ті кошти довгострокові від офіційних кредиторів, які йдуть безпосередньо в бюджет. Ми працюємо, я досить оптимістично налаштована щодо нашої співпраці з МВФ. Наш базовий макроекономічний сценарій враховує знаходження в програмі МВФ наступному році", - заявила глава Мінфіну.

"Як тільки місія МВФ підтвердить дати, ми одразу про це повідомимо. Ми з місією МВФ постійно працюємо над бюджетом: і до першого читання, і до другого читання обговорюємо всі цифри. Я хочу зауважити, що бюджет реалістичний", - додала міністр.

Нагадаємо, в кінці жовтня Маркарова заявила, що Україна і Міжнародний валютний фонд продовжують підготовку меморандуму для нової трирічної програми фінансування. За її словами, на сьогодні триває співпраця з МВФ у частині нової програми. Очікується, що в найближчі тижні місія МВФ приїде в Україну.

Як писало РБК-Україна раніше, умовами МВФ для України за новою програмою є прийняття бюджету на наступний рік, продовження боротьби з корупцією, а також більш глибокі структурні реформи в ключових секторах.

Додамо також, сьогодні Кабмін презентував підготовлений до другого читання проект державного бюджету на наступний рік.

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