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Миссия МАГАТЭ прибудет в Энергодар в течение часа

Фото: миссия МАГАТЭ приедет в Энергодар в течение часа (Gety Images)
Автор: Константин Широкун

Миссия МАГАТЭ уже прошла блокпост в Васильевке Запорожской области и в течение часа прибудет в Энергодар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Ранее сообщалось, что колонна с наблюдателями находится на блокпосте в Новоалександровке, примерно за 20 километров до линии боевых действий. Автомобили миссии ждут, когда закончатся обстрелы и будет безопасно продолжить движение.

Миссия МАГАТЭ выехала из Запорожья в Энергодар: что известно

Напомним, российские войска из артиллерии обстреливают заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья на Запорожскую АЭС.

Однако, несмотря на это, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправилась из Запорожья к ЗАЭС.

Также ранее сообщалось, что в четверг оккупационные войска нанесли удар по городу Энергодар, который является городом-спутником Запорожской АЭС.

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