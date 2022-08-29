Миссия МАГАТЭ должна прибыть в Киев уже сегодня: подробности от МИД
Прибытие миссии Международного агентства по атомной энергии в Киев ожидается уже сегодня, 29 августа. Делегация экспертов должна начать работу на Запорожской АЭС в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Олега Николенко.
Он напоминает, что МАГАТЭ сформировало миссию для визита на Запорожскую АЭС. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Возглавляет миссию генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
"Делегация международных экспертов уже отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев. Ожидается, что миссия начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни", - написал он.
Николенко отметил, что миссия МАГАТЭ сфокусируется на таких задачах:
- Физическая защита
- Ядерная безопасность
- Гарантии нераспространения ядерных материалов
"Позиция Украины четкая: оккупация Запорожской АЭС со стороны российских войск и ввоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию экстремальной опасности, в частности, провоцированию ядерного инцидента", - написал пресс-секретарь МИД.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что РФ должна немедленно демилитаризовать ЗАЭС, вывести свои войска, технику и сотрудников Росатома и вернуть контроль над станцией правительству Украины.
Напомним, визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится четыре дня.
Что происходит на крупнейшей атомной электростанции станции в Европе - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.