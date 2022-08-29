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Миссия МАГАТЭ должна прибыть в Киев уже сегодня: подробности от МИД

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Понедельник 29 августа 2022 18:27
Миссия МАГАТЭ должна прибыть в Киев уже сегодня: подробности от МИД Фото: пресс-секретарь МИД Олег Николенко (РБК-Украина
Автор: Елизавета Драбкина

Прибытие миссии Международного агентства по атомной энергии в Киев ожидается уже сегодня, 29 августа. Делегация экспертов должна начать работу на Запорожской АЭС в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

Он напоминает, что МАГАТЭ сформировало миссию для визита на Запорожскую АЭС. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Возглавляет миссию генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

"Делегация международных экспертов уже отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев. Ожидается, что миссия начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни", - написал он.

Николенко отметил, что миссия МАГАТЭ сфокусируется на таких задачах:

  • Физическая защита
  • Ядерная безопасность
  • Гарантии нераспространения ядерных материалов

"Позиция Украины четкая: оккупация Запорожской АЭС со стороны российских войск и ввоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию экстремальной опасности, в частности, провоцированию ядерного инцидента", - написал пресс-секретарь МИД.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что РФ должна немедленно демилитаризовать ЗАЭС, вывести свои войска, технику и сотрудников Росатома и вернуть контроль над станцией правительству Украины.

Напомним, визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится четыре дня.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ МИД Украины
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