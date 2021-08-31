UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Миссисипи из-за урагана "Ида" обвалилась дорога, погибли два человека

Автор: Валерия Полищук

В американском штате Миссисипи в результате урагана "Ида" погибли по меньшей мере два человека. Еще десять человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По данным властей, семь транспортных средств один за другим упали в обрыв на сельском шоссе. Проливной дождь мог вызвать обвал в понедельник, и водители могли не увидеть, что проезжая часть перед ними исчезла.

Позднее автомобили были извлечены краном, оставив на дне ямы несколько обломков.

Напомним, ураган "Ида" оставил более миллиона человек штата Луизиана без электричества. Он оказался намного опаснее, чем прогнозировали метеорологи.

Ранее сообщалось, что ураган "Ида" изменил направление реки в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки