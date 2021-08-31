В Миссисипи из-за урагана "Ида" обвалилась дорога, погибли два человека

В американском штате Миссисипи в результате урагана "Ида" погибли по меньшей мере два человека. Еще десять человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По данным властей, семь транспортных средств один за другим упали в обрыв на сельском шоссе. Проливной дождь мог вызвать обвал в понедельник, и водители могли не увидеть, что проезжая часть перед ними исчезла.
Позднее автомобили были извлечены краном, оставив на дне ямы несколько обломков.
Напомним, ураган "Ида" оставил более миллиона человек штата Луизиана без электричества. Он оказался намного опаснее, чем прогнозировали метеорологи.
Ранее сообщалось, что ураган "Ида" изменил направление реки в США.