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У Міссісіпі через ураган "Іда" обвалилася дорога, загинули дві людини

Автор: Валерія Поліщук

В американському штаті Міссісіпі в результаті урагану "Іда" загинули щонайменше дві людини. Ще десять людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними влади, сім транспортних засобів один за іншим впали в обрив на сільському шосе. Проливний дощ міг викликати обвал в понеділок, і водії могли не побачити, що проїжджа частина перед ними зникла.

Пізніше автомобілі були витягнуті краном, залишивши на дні ями кілька уламків.

Нагадаємо, ураган "Іда" залишив понад мільйон людей штату Луїзіана без електрики. Він виявився набагато небезпечнішим, ніж прогнозували метеорологи.

Раніше повідомлялося, що ураган "Іда" змінив напрямок річки в США.

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Сполучені Штати Америки