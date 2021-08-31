У Міссісіпі через ураган "Іда" обвалилася дорога, загинули дві людини

В американському штаті Міссісіпі в результаті урагану "Іда" загинули щонайменше дві людини. Ще десять людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

За даними влади, сім транспортних засобів один за іншим впали в обрив на сільському шосе. Проливний дощ міг викликати обвал в понеділок, і водії могли не побачити, що проїжджа частина перед ними зникла.

Пізніше автомобілі були витягнуті краном, залишивши на дні ями кілька уламків.