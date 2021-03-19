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Миссии ЕС и США в ОБСЕ призвали к переговорам о новых президентских выборах в Беларуси

Автор: Инна Собора

Миссии Евросоюза и США в ОБСЕ поддержали предложение лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о проведении мирных переговоров между властями Беларуси и оппозицией. Переговоры должны состоятся при международном посредничестве.

Об этом пишет DW.

По мнению постоянного представителя ЕС в ОБСЕ Расы Остраускайте, целью этого диалога должно стать проведение в 2021 году честных и независимых выборов при участии международных наблюдателей.Также Остраускайте напомнила, что Брюссель не признает результаты выборов 9 августа 2020 года.

"Мы полностью поддерживаем... призыв к честному... диалогу между белорусскими властями и политической оппозицией, включая Координационный совет и членов белорусского гражданского общества. Диалог должен привести к проведению в этом году свободных и справедливых выборов с участием международных наблюдателей, включая представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в Беларуси кризис. Она запускает общенациональное голосование за переговоры с властями.

Ранее в Германии заявили, что в ЕС договорились принимать решения о санкциях против Беларуси сообща.

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Новости Украины Беларусьоппозициявыборы
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