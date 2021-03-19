Місії ЄС і США в ОБСЄ закликали до переговорів про нові президентські вибори у Білорусі

Місії Євросоюзу та США в ОБСЄ підтримали пропозицію лідера білоруської опозиції Світлани Тихановской про проведення мирних переговорів між владою Білорусі та опозицією. Переговори повинні відбутися при міжнародному посередництві.

На думку постійного представника ЄС в ОБСЄ Раси Остраускайте, метою цього діалогу має стати проведення в 2021 році чесних і незалежних виборів за участю міжнародних спостерігачів.Також Остраускайте нагадала, що Брюссель не визнає результати виборів 9 серпня 2020 року.

"Ми повністю підтримуємо... заклик до чесної... діалогу між білоруською владою і політичною опозицією, включаючи Координаційна рада та членів білоруського громадянського суспільства. Діалог повинен привести до проведення в цьому році вільних і справедливих виборів з участю міжнародних спостерігачів, включаючи представників Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ", - йдеться в заяві.