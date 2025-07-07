Мисливець за "Герберами": український дрон навчили перехоплювати російські "приманки"

Український дрон-перехоплювач "Генерал Черешня AIR" тепер здатний перехоплювати російські безпілотники-приманки "Гербера". Вже зафіксовано перші випадки ураження цих російських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис виробника перехоплювачів, компанії "Генерал Черешня".

Компанія нагадує, що дрон-"приманка" "Гербера" - це фактично копія іранського дрона-камікадзе Shahed-136, який росіяни виготовляють під назвою "Герань-2". Головним завдання цього пінопластового дрона вважається відволікання української протиповітряної оборони.

Проте останнім часом росіяни використовують його, як ударний або розвідувальний безпілотник. Так сталося, оскільки через низку конструкторських рішень "Гербера" - менш помітна для радарів та має більшу маневреність.

"Саме тому боротьба як із Shahed, так і Герберами вимагає нових підходів - мобільних, точкових та дешевших за ракети ППО. Наш дрон AIR чудово протидіє сучасним загрозам в умовах обмежених ресурсів. Витрачати коштовні та кількісно обмежені ракети для знищення БпЛА, що масово виробляються ворогом - не ефективно", - сказано у повідомленні виробника.