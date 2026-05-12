У міській раді на Кіровоградщині сталася стрілянина, є поранені

13:46 12.05.2026 Вт
2 хв
Перед цим нападник поводився агресивно і погрожував посадовцю
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
Фото: що сталося у Світловодській міській раді (facebook.com/svmiskrada)

У приміщенні міської ради Світловодська на Кіровоградщині чоловік відкрив вогонь у будівлі виконавчого комітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Світловодської міської територіальної громади у соцмережах.

Читайте також: На Сумщині чоловік з гранатою влаштував вибух, є поранені

Що сталося

За даними тергромади, перший заступник міського голови Світловодська Сергій Савич відкрив стрілянину в будівлі виконавчого комітету міської ради. На той момент у приміщенні перебували працівники та звичайні громадяни.

Один з присутніх отримав поранення з травматичної зброї. Потерпілому вже надають медичну допомогу.

Втім, у коментарі РБК-Україна прес-секретар Нацполіції Юлії Гірдвіліс повідомила, що поранених двоє.

"Попередньо відомо, що відбувся конфлікт між працівниками міськради, у результаті чого один із них здійснив кілька пострілів. Двоє осіб зазнали поранень, їх госпіталізували. На місці працюють поліцейські, встановлюються усі обставини. Деталі згодом", - сказала речниця Нацполіції.

Фото: У будівлі виконкому на Кіровоградщині пролунали постріли - подробиці інциденту (facebook.com/svmiskrada)

Що передувало стрілянині

У повідомленні тергромади йдеться, що протягом дня Савич поводився агресивно - погрожував і вживав нецензурну лексику на адресу секретаря міської ради Максима Бакуменка.

Фото: Заступник міського голови відкрив стрілянину в міськраді на Кіровоградщині (facebook.com/svmiskrada)

"Сьогодні у приміщенні міської ради перший заступник міського голови Сергій Савич вчинив дії із застосуванням зброї, відкривши вогонь у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент перебували працівники та громадяни", - йдеться в офіційному повідомленні міськради.

Частину своїх дій Савич сам транслював у прямих ефірах у соціальних мережах.

Також нещодавно ми писали, що в Одесі чоловік відкрив стрілянину в піцерії, його затримали.

А раніше в Одесі напали на авто ТЦК. Частина військовозобов'язаних втекла.Є інформація про те, що напад міг бути заздалегідь спланованим.

