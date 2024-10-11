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Міська електричка в Києві змінює розклад руху: коли та як курсуватиме

П'ятниця 11 жовтня 2024 12:48
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Міська електричка в Києві змінює розклад руху: коли та як курсуватиме Київська кільцева електричка змінює графік з 14 жовтня (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж вихідних днів - суботи й неділі 12-13 жовтня - кільцева електричка в Києві не доходитиме до деяких станцій. А від понеділка, 14 жовтня, вона змінює свій графік.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Kyiv City Express у Facebook.

Як курсуватиме міська електричка найближчим часом

У Kyiv City Express уточнили, що впродовж найближчих вихідних днів (суботи, 12 жовтня, та неділі, 13 жовтня) електричка не ходитиме:

  • на Почайну з Дарниці (від Дарниці вона доїжджатиме тільки до Слобідки)
  • навпаки - з Почайної на Дарницю

Крім того, з понеділка, 14 жовтня, кільцева електричка повертається до тимчасового графіка, який був дійсним у літній період.

Для зручності пасажирам запропонували також ознайомитись із розкладом руху електрички:

Міська електричка в Києві змінює розклад руху: коли та як курсуватимеМіська електричка в Києві змінює розклад руху: коли та як курсуватиме

Допис Kyiv City Express (скриншот: facebook.com/kyivcityexpress)

"Електрички незламності"

Нагадаємо, під час відключень світла в Україні громадяни можуть зіштовхнутись із проблемою - де та як заряджати мобільні телефони. З огляду на це в "Укрзалізниці" нагадали, що мають низку потягів з такою опцією.

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