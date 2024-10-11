Міська електричка в Києві змінює розклад руху: коли та як курсуватиме

Впродовж вихідних днів - суботи й неділі 12-13 жовтня - кільцева електричка в Києві не доходитиме до деяких станцій. А від понеділка, 14 жовтня, вона змінює свій графік.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Kyiv City Express у Facebook.

Крім того, з понеділка, 14 жовтня, кільцева електричка повертається до тимчасового графіка, який був дійсним у літній період.

У Kyiv City Express уточнили, що впродовж найближчих вихідних днів (суботи, 12 жовтня, та неділі, 13 жовтня) електричка не ходитиме:

"Електрички незламності"

Нагадаємо, під час відключень світла в Україні громадяни можуть зіштовхнутись із проблемою - де та як заряджати мобільні телефони. З огляду на це в "Укрзалізниці" нагадали, що мають низку потягів з такою опцією.

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