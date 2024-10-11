Городская электричка в Киеве меняет расписание движения: когда и как будет курсировать
В течение выходных дней - субботы и воскресенья 12-13 октября - кольцевая электричка в Киеве не будет доходить до некоторых станций. А с понедельника, 14 октября, она меняет свой график.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Kyiv City Express в Facebook.
Как будет курсировать городская электричка в ближайшее время
В Kyiv City Express уточнили, что в ближайшие выходные дни (субботу, 12 октября, и воскресенье, 13 октября) электричка не будет ходить:
- на Почайну с Дарницы (от Дарницы она будет доезжать только до Слободки)
- наоборот - с Почайной на Дарницу
Кроме того, с понедельника, 14 октября, кольцевая электричка возвращается к временному графику, который был действителен в летний период.
Для удобства пассажирам предложили также ознакомиться с расписанием движения электрички:
Пост Kyiv City Express (скриншот: facebook.com/kyivcityexpress)
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