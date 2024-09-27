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Міська електричка у Києві змінює маршрут: що треба знати

Рух міських електричок між деякими станціями скасовується (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Кільцева електричка в Києві змінює маршрут руху поїздів з 28 вересня до 13 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Kyiv City Express у Facebook.

Як змінюється рух поїздів кільцевої електрички

Згідно з даними Kyiv City Express, найближчими днями (до 13 жовтня) рух поїздів між станціями "Микільська Слобідка" і "Почайна" скасовується.

"Тож кільцева електричка змінюватиме напрямок руху, робитиме паузу і повертатиметься тим самим маршрутом згідно з розкладом", - пояснили пасажирам.

Причиною таких змін є будівельні роботи на мостових з'їздах.

Уточнюється, що в робочі дні кільцева електричка їздитиме на "Почайну" з "Дарниці" тільки раз на годину за тимчасовим розкладом, який діятиме до 13 жовтня 2024 року (якщо знову не відтермінують експлуатацію автотунелю під "Райдужним").

Крім того, пасажирам пропонують ознайомитись із тимчасовим розкладом на вихідні дні.

Допис Kyiv City Express (скриншот: facebook.com/kyivcityexpress)

"Електрички незламності"

Під час відключень світла в Україні громадяни можуть зіштовхнутись із проблемою - де та як заряджати мобільні телефони. З огляду на це в "Укрзалізниці" нагадали, що мають низку потягів з такою опцією.

Читайте також, як виглядають нові вагони УЗ, які запустять на маршрути вже цієї осені.

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