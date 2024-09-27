Городская электричка в Киеве меняет маршрут: что нужно знать

Как меняется движение поездов кольцевой электрички

Согласно данным Kyiv City Express, в ближайшие дни (до 13 октября) движение поездов между станциями "Никольская Слободка" и "Почайна" отменяется.

"Поэтому кольцевая электричка будет менять направление движения, делать паузу и возвращаться по тому же маршруту согласно расписанию", - объяснили пассажирам.

Причиной таких изменений являются строительные работы на мостовых съездах.

Уточняется, что в рабочие дни кольцевая электричка будет ездить на "Почайну" с "Дарницы" только раз в час по временному расписанию, которое будет действовать до 13 октября 2024 года (если снова не отсрочат эксплуатацию автотоннеля под "Радужным").

Кроме того, пассажирам предлагают ознакомиться с временным расписанием на выходные дни.

Пост Kyiv City Express (скриншот: facebook.com/kyivcityexpress)