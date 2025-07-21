"Миссия выполнена": Александр Усик обратился к украинцам
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик, после уверенной победы нокаутом в реванше над британцем Даниэлем Дюбуа, обратился к болельщикам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение боксера в Instagram.
На своей официальной странице Усик опубликовал серию фотографий с ринга, сопроводив его короткой, но содержательной подписью.
"Спасибо за вашу поддержку. Какая замечательная ночь - трижды абсолютный. Миссия выполнена", - написал Александр.
Этот пост быстро собрал десятки тысяч лайков и комментариев со всего мира.
Болельщики поздравляют украинца с блестящей защитой титулов и благодарят за невероятные эмоции.
Как прошел бой Усика с Дюбуа
Сам поединок-реванш, прошедший на легендарном стадионе "Уэмбли", завершился досрочно.
Усик доминировал на протяжении всего боя и в пятом раунде отправил Дюбуа в нокаут, не оставив британцу никаких шансов.
Эта победа позволила украинцу объединить все главные пояса хевивейта - WBA, WBO, WBC и IBF.
Стоит отметить, что после боя Александр также традиционно обратился к своей жене Екатерине, в очередной раз подчеркнув ее важную роль в его победах.
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