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"Миссия выполнена": Александр Усик обратился к украинцам

Понедельник 21 июля 2025 15:48
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"Миссия выполнена": Александр Усик обратился к украинцам Александр Усик (фото: РБК-Украина)
Автор: Екатерина Урсатий

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик, после уверенной победы нокаутом в реванше над британцем Даниэлем Дюбуа, обратился к болельщикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение боксера в Instagram.

На своей официальной странице Усик опубликовал серию фотографий с ринга, сопроводив его короткой, но содержательной подписью.

"Спасибо за вашу поддержку. Какая замечательная ночь - трижды абсолютный. Миссия выполнена", - написал Александр.

Этот пост быстро собрал десятки тысяч лайков и комментариев со всего мира.

Болельщики поздравляют украинца с блестящей защитой титулов и благодарят за невероятные эмоции.

Как прошел бой Усика с Дюбуа

Сам поединок-реванш, прошедший на легендарном стадионе "Уэмбли", завершился досрочно.

Усик доминировал на протяжении всего боя и в пятом раунде отправил Дюбуа в нокаут, не оставив британцу никаких шансов.

Эта победа позволила украинцу объединить все главные пояса хевивейта - WBA, WBO, WBC и IBF.

Стоит отметить, что после боя Александр также традиционно обратился к своей жене Екатерине, в очередной раз подчеркнув ее важную роль в его победах.

Ранее мы рассказывали, кто в списке обязательных претендентов на титульные бои с Усиком и когда они должны состояться.

Также читайте об идеальном кандидате для Александра на следующий бой от искусственного интеллекта.

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