Місію провалено. У Міноборони відреагували на ракетний удар РФ по Україні

Спроба Росії у восьме залякати українців, вкинувши країну в блекаут, не увінчалася успіхом. Кремль провалив головну свою місію, майбутнє РФ вирішено наперед.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України у Twitter.
"Ракетний понеділок №8. Мета - воля українського народу. 70+ ракет пущено, понад 60 збито українською ППО. Місія агресора - провалена. Майбутнє агресора як терористичної держави вирішено наперед", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, українські сили під час російської ракетної атаки 5 грудня збили більше 60 з понад 70 ракет.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував партнерам за передані Україні комплекси ППО та ПРО.
Нагадаємо, ракети потрапили до енергетичних об'єктів у трьох областях, що призвело до чергових аварійних відключень.
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