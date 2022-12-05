Миссия провалена. В Минобороны отреагировали на ракетный удар РФ по Украине

Попытка России в восьмой раз запугать украинцев, ввергнув страну в блэкаут не увенчалась успехом. Кремль провалили главную свою миссию, будущее РФ предрешено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины в Twitter .

"Ракетный понедельник №8. Мишень - воля украинского народа. 70+ ракет пущено, более 60 сбито украинской ПВО. Миссия агрессора - провалена. Будущее агрессора как террористического государства предрешено", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, украинские силы во время российской ракетной атаки 5 декабря сбили более 60 из более 70 ракет.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил партнеров за переданные Украины комплексы ПВО и ПРО.

Напомним, ракеты попали в энергетические объекты в трех областях, что привело к очередным аварийным отключениям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.