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Місію ЄС з підготовки українських військових продовжать ще на два роки, - Боррель

Понеділок 14 жовтня 2024 20:10
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Місію ЄС з підготовки українських військових продовжать ще на два роки, - Боррель Фото: високий представник ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Тренувальну місію Європейського Союзу (EUMAM), яка забезпечує підготовку українських військових, продовжать ще на два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля під час пресконференції після засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

За його словами, наразі українські війська "перебувають під великим тиском по всій лінії фронту", який став більшим, ніж до початку літа.

"Ми повинні надавати українським Збройним силам більше спроможностей та нарощувати нашу Тренувальну місію. Ми продовжимо мандат Місії EUMAM на наступні два роки", - сказав Боррель.

Він додав, що сподівається на консенсус щодо цього рішення в Раді ЄС.

Навчання українських військових в ЄС

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Європейський Союз взяв участь у підготовці українських військових.

Навчання охоплюють різні аспекти військової справи, зокрема тактику, медичну підготовку та використання сучасного озброєння. Вони відбуваються за стандартами країн ЄС та НАТО.

Так, у серпні повідомлялося, що країни ЄС підготували вже 60 тисяч українських військових.

Того ж місяця високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, щокраїни ЄС вирішили збільшити тренувальну місію для України. До кінця року підготують ще 15 тисяч солдатів.

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