Місію ЄС з підготовки українських військових продовжать ще на два роки, - Боррель

Тренувальну місію Європейського Союзу (EUMAM), яка забезпечує підготовку українських військових, продовжать ще на два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля під час пресконференції після засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

За його словами, наразі українські війська "перебувають під великим тиском по всій лінії фронту", який став більшим, ніж до початку літа.

"Ми повинні надавати українським Збройним силам більше спроможностей та нарощувати нашу Тренувальну місію. Ми продовжимо мандат Місії EUMAM на наступні два роки", - сказав Боррель.

Він додав, що сподівається на консенсус щодо цього рішення в Раді ЄС.