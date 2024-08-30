ЄС підготує ще 15 тисяч українських солдатів до кінця року, - Боррель

Країни Європейського Союзу вирішили збільшити тренувальну місію для України. До кінця року підготують ще 15 тисяч солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресконференцію голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

За словами Борреля, у рамках тренувальної місії EUMAM було забезпечено підготовку 60 тисяч українських воїнів. Сьогодні міністри оборони країн ЄС домовилися, що до кінця року натренують ще 15 тисяч солдатів ЗСУ.

Він також уточнив, що запропонував країнам ЄС створити невелику координаційну групу у Києві, щоб координувати діяльність місії як з Україною, так і з НАТО. Таким чином робота блоку стане більш ефективною.

Навчання солдатів в Україні

Водночас, голова дипломатії ЄС зазначив, що міністри оборони не змогли домовитися про навчання українських воїнів європейськими інструкторами на території України.

"Деякі країни-члени були готові, інші не хотіли... У результаті ми вирішили, що тренування відбуватимуться якомога ближче до України, але не на українській території", - додав він.

Також Боррель уточнив, що не проти навчання українських воїнів на території України.

"Чому б і ні? Вони будуть ближче до тієї обстановки, в якій їм доведеться воювати. Це може бути доречніше", - вважає голова дипломатії ЄС.

Але для такого рішення потрібна згода всіх 27 країн-членів Євросоюзу.