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Миссию ЕС по подготовке украинских военных продлят еще на два года, - Боррель

Понедельник 14 октября 2024 20:10
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Миссию ЕС по подготовке украинских военных продлят еще на два года, - Боррель Фото: высокий представитель ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Тренировочную миссию Европейского Союза (EUMAM), которая обеспечивает подготовку украинских военных, продлят еще на два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля во время пресс-конференции после заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел.

По его словам, в настоящее время украинские войска "находятся под большим давлением по всей линии фронта", которое стало больше, чем до начала лета.

"Мы должны предоставлять украинским Вооруженным силам больше возможностей и наращивать нашу тренировочную миссию. Мы продолжим мандат Миссии EUMAM на следующие два года", - сказал Боррель.

Он добавил, что надеется на консенсус относительно этого решения в Совете ЕС.

Обучение украинских военных в ЕС

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Европейский Союз принял участие в подготовке украинских военных.

Обучение включает различные аспекты военного дела, включая тактику, медицинскую подготовку и использование современного вооружения. Они проходят по стандартам стран ЕС и НАТО.

Так, в августе сообщалось, что страны ЕС подготовили уже 60 тысяч украинских военных.

В тот же месяц высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС решили увеличить тренировочную миссию для Украины. К концу года подготовят еще 15 тысяч солдат.

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