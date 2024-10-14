Миссию ЕС по подготовке украинских военных продлят еще на два года, - Боррель

Тренировочную миссию Европейского Союза (EUMAM), которая обеспечивает подготовку украинских военных, продлят еще на два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля во время пресс-конференции после заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел.

По его словам, в настоящее время украинские войска "находятся под большим давлением по всей линии фронта", которое стало больше, чем до начала лета.

"Мы должны предоставлять украинским Вооруженным силам больше возможностей и наращивать нашу тренировочную миссию. Мы продолжим мандат Миссии EUMAM на следующие два года", - сказал Боррель.

Он добавил, что надеется на консенсус относительно этого решения в Совете ЕС.