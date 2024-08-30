ЄС навчить 60 000 українських військових, а Берлін - 10 000, - міноборони Німеччини

Кількість українських військовослужбовців, які пройшли навчання в країнах ЄС, "вже завтра" досягне позначки у 60 000.

Про це заявив секретар міноборони Німеччини Томас Гітшлер під час зустрічі міністрів оборони ЄС в Брюсселі, повідомляє РБК-Україна .

"Уже завтра ми вийдемо на число 60 тисяч. Таку кількість військових ми навчили у рамках ЄС. Вони повернуться в Україну після навчань", - зазначив він.

Гітшлер додав, що Німеччина планує до кінця 2024 року навчити 10 000 українських солдатів, після чого ці повернуться в Україну для виконання бойових завдань.

Під час зустрічі міністрів оборони в Брюсселі, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель зазначив, що Євросоюз має на миті збільшення кількості українських військових, які проходять військовий вишкіл в європейських державах. Зокрема він також анонсував можливість відкриття координаційного центру в Києві для посилення співпраці з українськими збройними силами.

Водночас за його словами, питання навчання українських військових європейськими інструкторами залишається відкритим.

"Поки що немає повної згоди на тренування українських солдатів на українській землі з європейськими інструкторами", - сказав Боррель.

Навчання українських військових в ЄС

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Європейський Союз почав брати участь у підготовці українських військових. Навчання охоплюють різні аспекти військової справи, зокрема тактику, медичну підготовку та використання сучасного озброєння. Вони відбуваються за стандартами країн ЄС та НАТО.

Нещодавно Генштаб оприлюднив відео нічних навчань українських військових у Великобританії.

Країни ЄС та НАТО також поступово збільшують масштаби навчань військових України. Наприклад, про це вже заявляла Латвія.