Місія NASA до Місяця зіткнулася з першими труднощами: що відомо

Місія Artemis II зіткнулася з першими технічними труднощами під час польоту до Місяця. Екіпаж повідомив про збій у роботі космічного туалету.
Під час польоту на орбіті Землі екіпаж місії Artemis II звернувся до наземних фахівців через проблему з туалетом. Астронавти зафіксували миготіння індикатора несправності, який сигналізував про проблему з контролером.
Екіпаж "Артеміди II" , тісно співпрацюючи з центром управління польотом у Х'юстоні, зміг відновити нормальну роботу туалету космічного корабля "Оріон" після демонстрації операцій наближення.
Після цього астронавти отримали час для відпочинку перед наступним етапом польоту - підняттям перигею, яке допоможе сформувати початкову орбіту корабля Orion перед подальшими трансмісячними операціями.
У ніч проти 2 квітня NASA успішно запустило місію Artemis II - перший за понад 50 років пілотований політ до Місяця. Ракета з космічним кораблем Orion стартувала з Флориди для восьмиденного обльоту супутника Землі з подальшим поверненням.
На борту перебуває міжнародний екіпаж із чотирьох астронавтів:
Президент США Дональд Трамп назвав запуск символом відродження американської місячної програми.