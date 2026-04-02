Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Миссия NASA к Луне столкнулась с первыми трудностями: что известно

15:44 02.04.2026 Чт
2 мин
Полет к Луне начался с проблем
aimg Ирина Глухова
Фото: у миссии Artemis II на пути к Луне возникли первые трудности (Getty Images)

Миссия Artemis II столкнулась с первыми техническими трудностями во время полета к Луне. Экипаж сообщил о сбое в работе космического туалета.

Во время полета на орбите Земли экипаж миссии Artemis II обратился к наземным специалистам из-за проблемы с туалетом. Астронавты зафиксировали мигание индикатора неисправности, который сигнализировал о проблеме с контроллером.

Экипаж "Артемиды II", тесно сотрудничая с центром управления полетом в Хьюстоне, смог восстановить нормальную работу туалета космического корабля "Орион" после демонстрации операций приближения.

После этого астронавты получили время для отдыха перед следующим этапом полета - поднятием перигея, которое поможет сформировать начальную орбиту корабля Orion перед дальнейшими транслунными операциями.

Что известно о миссии Artemis II

В ночь на 2 апреля NASA успешно запустило миссию Artemis II - первый за более чем 50 лет пилотируемый полет к Луне. Ракета с космическим кораблем Orion стартовала из Флориды для восьмидневного облета спутника Земли с последующим возвращением.

На борту находится международный экипаж из четырех астронавтов:

  • Рид Уайзмен - командир;
  • Виктор Гловер - пилот;
  • Кристина Кох - специалист миссии;
  • Джереми Хансен - специалист миссии (представитель Канадское космическое агентство).

Президент США Дональд Трамп назвал запуск символом возрождения американской лунной программы.

