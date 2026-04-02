Миссия NASA к Луне столкнулась с первыми трудностями: что известно

Во время полета на орбите Земли экипаж миссии Artemis II обратился к наземным специалистам из-за проблемы с туалетом. Астронавты зафиксировали мигание индикатора неисправности, который сигнализировал о проблеме с контроллером.

Экипаж "Артемиды II", тесно сотрудничая с центром управления полетом в Хьюстоне, смог восстановить нормальную работу туалета космического корабля "Орион" после демонстрации операций приближения.

После этого астронавты получили время для отдыха перед следующим этапом полета - поднятием перигея, которое поможет сформировать начальную орбиту корабля Orion перед дальнейшими транслунными операциями.