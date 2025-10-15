Місія МВФ відвідає Київ найближчим часом

Українська делегація у США домовилася з керівництвом МВФ, що місія фонду приїде до Києва. Візит відбудеться найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра України Юлію Свириденко в Telegram .

Свириденко розповіла, що вона разом із командою українських урядовців зустрілася з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою та новопризначеною першим заступником Деном Катцом. Було продовжено практичний розвиток домовленостей, які минулого тижня започаткував президент Володимир Зеленський.

"Говорили про продовження нашої співпраці та нову програму МВФ для України на 2026-2029 роки, яка має підтримати економічну стабільність нашої держави", - уточнила прем'єр.

Вона звернула увагу, що в рамках чинної програми Україна пройшла рекордні вісім переглядів і отримала 10,6 млрд доларів.

Керівництво МВФ позитивно оцінило прогрес України в реалізації економічних, фіскальних, монетарних та антикорупційних політик.

Свириденко подякувала всій команді МВФ за сміливість приїжджати до Києва, спілкуватися з підприємцями і бачити реальний стан справ.

"Домовилися про майбутній візит переговорної місії найближчим часом. Уряд і далі продовжуватиме працювати над впровадженням необхідних реформ", - розповіла вона.