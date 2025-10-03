Пишний пояснив мету можливої нової програми МВФ для України

Правління НБУ провело зустріч з керівниками 30 найбільших банків України. Основними темами стали очікування щодо нової програми з МВФ та потенціал банківського сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ

Голова НБУ Андрій Пишний пояснив: "Обговорення про нову потенційну програму не означає, що ми неефективні в межах поточної програми EFF. Навпаки, ми успішно пройшли вісім переглядів. Однак зараз маємо разом із МВФ розробити новий дизайн програми, щоб забезпечити регулярні надходження зовнішнього фінансування".

За словами Пишного, головною метою можливої нової програми з МВФ залишиться забезпечення макрофінансової стабільності України та формування стійкої моделі відновлення економіки.

У межах узгодженого з МВФ сценарію партнери України формуватимуть своє бачення майбутньої підтримки.

Євроінтеграційний контекст

Голова НБУ відзначив дві важливі заяви європейських партнерів:

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала новий фінансовий інструмент - репараційну позику на основі доходів від заморожених активів РФ;

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос відзначила значний прогрес у взаємодії з Україною щодо адаптації законодавства до стандартів ЄС.

Пишний підкреслив, що нова програма МВФ має максимально враховувати євроінтеграційний рух України. Водночас Україна має мобілізувати внутрішній потенціал для забезпечення стабільного фінансування зростаючих витрат на оборону за підтримки міжнародних партнерів.