Миссия МВФ посетит Киев в ближайшее время

Вашингтон, Среда 15 октября 2025 18:15
Миссия МВФ посетит Киев в ближайшее время Фото: украинская делегация в США встретилась с руководством МВФ (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Иван Носальский

Украинская делегация в США договорилась с руководством МВФ, что миссия фонда приедет в Киев. Визит состоится в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Свириденко рассказала, что она вместе с командой украинских чиновников встретилась с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и новоназначенным первым заместителем Дэном Катцом. Было продолжено практическое развитие договоренностей, которые на прошлой неделе начал президент Владимир Зеленский.

"Говорили о продолжении нашего сотрудничества и новой программе МВФ для Украины на 2026-2029 годы, которая должна поддержать экономическую стабильность нашего государства", - уточнила премьер.

Она обратила внимание, что в рамках действующей программы Украина прошла рекордные восемь пересмотров и получила 10,6 млрд долларов.

Руководство МВФ позитивно оценило прогресс Украины в реализации экономических, фискальных, монетарных и антикоррупционных политик.

Свириденко поблагодарила всю команду МВФ за смелость приезжать в Киев, общаться с предпринимателями и видеть реальное положение дел.

"Договорились о предстоящем визите переговорной миссии в ближайшее время. Правительство и дальше будет продолжать работать над внедрением необходимых реформ", - рассказала она.

Новая программа с МВФ

Напомним, текущая программа Украины с МВФ будет действовать до 2027 года. Украинские власти уже обратились к фонду с просьбой о разработке новой программы.

Как объяснил глава НБУ Андрей Пышный, новая программа с МВФ необходима для того, чтобы обеспечить регулярные поступления в Украину внешнего финансирования.

