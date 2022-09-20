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Місія МВФ розпочне свою роботу в Україні у жовтні, - Шмигаль

Фото: директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва та прем'єр України Денис Шмигаль (twitter.com/Denys_Shmyhal)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Сторони домовились про початок роботи місії фонду у жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Кабміну у Twitter.

За його словами, під час перемовин було обговорено питання нової програми співробітництва між Україною та МВФ.

"Домовилися про початок місії МВФ вже у жовтні", - написав Шмигаль за підсумками переговорів.

Також прем'єр зазначив, що подякував Георгієву за лідерство та підтримку у боротьбі з агресором.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що МВФ планує розробити нову довгострокову програму кредитування для України. Для цього місія фонду проведе консультації з українською економічною групою.

Також ми писали, що новим головою місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні став Гевін Грей.

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МВФДенис Шмигаль