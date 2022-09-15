В МВФ назначили нового главу миссии по Украине. Кто им стал

Главой Миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине стал Гэвин Грей. Он сменит на этой должности Иванну Владкову Холлар с 20 сентября.

Об этом говорится в заявлении представительства МВФ в Украине, которое есть в распоряжении РБК-Украина .

Как отметил Ваграм Степанян, постоянный представитель МВФ в Украине, Грей - гражданин Великобритании. Он имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках.

По информации Bloomberg, Грей занимал пост главы миссии в Ираке с 2018 по 2020 год, где МВФ выдели деньги для восстановления страны после войны.

Грей в Ираке в 2018 году (twitter.com/elizabetching)

Напомним, Иванна Владкова Холлар возглавляла миссию МВФ в Украине с мая 2020 года.