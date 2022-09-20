Миссия МВФ начнет свою работу в Украине в октябре, - Шмыгаль

По его словам, в ходе переговоров был обсужден вопрос новой программы сотрудничества между Украиной и МВФ.

"Договорились о начале миссии МВФ уже в октябре", - написал Шмыгаль по итогам переговоров.

Также премьер отметил, что поблагодарил Георгиеву за лидерство и поддержку в борьбе с агрессором.