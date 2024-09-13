Місія МАГАТЕ вперше відвідала електропідстанцію в Україні

Співробітники МАГАТЕ відвідали електропідстанцію в Україні. Це був перший візит місії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "МАГАТЕ" та "Укренерго".
"Спостерігачі МАГАТЕ почали роботу на високовольтних електропідстанціях системи передачі. 12 вересня моніторингова місія Міжнародного агентства з атомної енергії відвідала одну з підстанцій "Укренерго", яка була внесена до переліку ключових в контексті гарантування безпечної роботи АЕС", - повідомили в "Укренерго".
В МАГАТЕ зауважили, що надійний доступ до зовнішнього джерела живлення є одним із семи незамінних основ забезпечення ядерної безпеки під час збройного конфлікту, які два з половиною роки тому окреслив директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.
Нагадаємо, що днями у Київській області на території електропідстанції виявили вибухівку. ЇЇ знайшли енергетики під час огляду пошкоджених електромереж у четвер, 12 вересня.
Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що удари Російської Федерації по енергетиці України можуть спровокувати надзвичайну ситуацію на АЕС. Водночас він зазначив, що російські військові знають про дану небезпеку.
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