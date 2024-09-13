Місія МАГАТЕ вперше відвідала електропідстанцію в Україні

Нагадаємо, що днями у Київській області на території електропідстанції виявили вибухівку. ЇЇ знайшли енергетики під час огляду пошкоджених електромереж у четвер, 12 вересня.

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що удари Російської Федерації по енергетиці України можуть спровокувати надзвичайну ситуацію на АЕС. Водночас він зазначив, що російські військові знають про дану небезпеку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.