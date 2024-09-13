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Місія МАГАТЕ вперше відвідала електропідстанцію в Україні

Фото: місія МАГАТЕ відвідала електропідстанцію в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Співробітники МАГАТЕ відвідали електропідстанцію в Україні. Це був перший візит місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "МАГАТЕ" та "Укренерго".

"Спостерігачі МАГАТЕ почали роботу на високовольтних електропідстанціях системи передачі. 12 вересня моніторингова місія Міжнародного агентства з атомної енергії відвідала одну з підстанцій "Укренерго", яка була внесена до переліку ключових в контексті гарантування безпечної роботи АЕС", - повідомили в "Укренерго".

В МАГАТЕ зауважили, що надійний доступ до зовнішнього джерела живлення є одним із семи незамінних основ забезпечення ядерної безпеки під час збройного конфлікту, які два з половиною роки тому окреслив директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

 

Нагадаємо, що днями у Київській області на території електропідстанції виявили вибухівку. ЇЇ знайшли енергетики під час огляду пошкоджених електромереж у четвер, 12 вересня.

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що удари Російської Федерації по енергетиці України можуть спровокувати надзвичайну ситуацію на АЕС. Водночас він зазначив, що російські військові знають про дану небезпеку.

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МАГАТЕЕлектроенергіяВійна Росії проти УкраїниОкупанти